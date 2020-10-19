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إصابة اللواء عباس إبراهيم بفيروس كورونا خلال زيارته لواشنطن

منذ 7 دقائق
اللواء عباس إبراهيم

اللواء عباس إبراهيم

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، ان “المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أجرى فحص covid 19 قبل مغادرته العاصمة الأميركية، وقد جاءت النتيجة إيجابية.

وسيضطر إلى تأخير عودته إلى بيروت، وإلغاء إجتماعاته التي كانت مقررة في العاصمة الفرنسية. تم التواصل معه، وهو في حالة صحية جيدة”.

وبنتيجة هذا الفحص، ألغى ابراهيم زيارته التي كانت مقرّرة الى باريس، حيث كان يفترض أن يلتقي عدداً من المسؤولين الفرنسيّين.

ولم يحسم ابراهيم قراره بالبقاء في الولايات المتحدة الأميركيّة أو العودة الى لبنان، بعد أن وضعت السلطات الأميركيّة طائرة خاصّة بتصرّفه.

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