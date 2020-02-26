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إصابة ثانية في لبنان بـ”كورونا” !

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علم موقع ليبانون ديبايت عن وجود إصابة جديدة بـ “كورونا” في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، وهي لشاب من بعلبك كان على متن الطائرة الإيرانية ذاتها التي حملت الإصابة الأولى.

 

وأشارت مصادر  الى ان “الاعلان عن الحالة سيتم من خلال النشرة الصحية التي تصدرها مستشفى رفيق الحريري الحكومي عند الساعة الخامسة عصر اليوم الاربعاء”.

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وفي التفاصيل، ان “الشاب كان قد وضع نفسه في “الحجر المنزلي” فور وصوله على متن الطائرة الايرانية التي حطت في مطار بيروت الاسبوع الفائت، بناءً على توصيات وزارة الصحة واللجنة الطبية.

من جهة أخرى، أفادت المصادر عن توجه المستشفى الى رفع حالة الجهوزية والاستعداد لتوسيع أماكن الحجر والعمل على تطوير قدرات الطاقم الطبي تحسباً لارتفاع عدد المصابين.

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