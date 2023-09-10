إصابة جديدة برصاص عين الحلوة الطائش

أصيب المواطن عبد بلوط برصاص طائش أثناء مروره على طريق بلدة الغازية، نتيجة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.

واندلعت الاشتباكات من جديد وبقوة في مخيم عين الحلوة بالقرب من مدينة صيدا في جنوب لبنان السبت، بعدما كانت قد هدأت الجمعة.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، سقط عدد من القذائف اليوم الأحد في مدينة صيدا نفسها.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام السبت إن عدد ضحايا الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان ارتفع إلى أربعة قتلى و60 مصاباً.

وأوضحت الوكالة أن جولة الاقتتال الحالية أسفرت عن مقتل اثنين من حركة فتح ومدني في بلدة الغازية إلى جانب قتيل من جماعة “جند الشام”.

وفي وقت غابت فيه اللقاءات والاجتماعات اليوم لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، باستثناء بعض اتصالات المتابعة، دعا المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الفصائل الفلسطينية – هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، الى اجتماع طارئ في مقر المديرية العامة وذلك يوم غد الاثنين عند الساعة الثانية بعد الظهر، للبحث في الوضع الأمني في المخيم.