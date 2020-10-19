إصابة جديدة بـ”كورونا” في الزرارية

سُجلت اليوم الإثنين حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا في بلدة الزرارية. وطلبت البلدية من جميع المخالطين في بيان حجر انفسهم والاتصال على الرقم 03204508 لإجراء فحص الـ pcr للمخالطين.

كما وجدد البيان الدعوة إلى التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، وبخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامات خارج المنازل، والتقيد بمسافة التباعد الاجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة، مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين.

في سياق متصل، سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الإثنين 6 وفيات بـ”كورونا” و995 إصابة جديدة.

ويرتفع يومياً عدد الإصابات بالفيروس التاجي رغم الإجراءات التي فرضتها وزارة الداخلية والبلديات في المناطق والبلدات.

وعلى الأثر، أكد مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان.

وأشار الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال: “من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة”.

ولفت أبيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين.

واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات، وقد عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء.

كما عبّرت السلطات الأمنية عن خشيتها من أن المواطنين، المرهقين بضغوط اقتصادية واجتماعية، لن يلتزموا بهذا الإجراء بشكل جيد، وهذا ما حدث خلال الإغلاق السابق”.