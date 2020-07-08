إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية… ولا امتحانات

أوضحت عمادة كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية وإدارة الفرع الأول فيها، في بيان، أنّه “من خلال متابعة سير عملية الامتحانات في الكلية ومن خلال اجراءات الترصد الوبائي للمشاركين في الامتحانات تبلغت إدارة الفرع الأول في الكلية بوجود عوارض لدى احدى الطالبات التي تبيّن فيما بعد ان نتيجة فحص الـPCR لفيروس كورونا كانت إيجابية”.

وبيّنت أنّ “الترصّد الوبائي للطالبة المذكورة يؤكد أنّها قد حملت العدوى من شقيقتها التي تعمل في إحدى المستشفيات. والطالبة كانت من ضمن مجموعة من 12 شخصاً بمن فيهم الأستاذ المراقب في قاعة امتحان بعيدة عن قاعات الامتحانات الأخرى الموجودة في المبنى الرئيسي الذي يضم قاعات الامتحانات والإدارة”.

وأوضحت أنّ “الطالبة المعنية غادرت إلى منزلها مباشرة بعد انتهاء امتحانها عند العاشرة والنصف صباحاً. وفور علم الإدارة بإصابة الطالبة فرضت إجراءات العزل على كافة المخالطين للطالبة المذكورة، لتجنّب أيّ انتقال محتمل للعدوى، وبالتالي طلبت منهم عدم الحضور إلى الكلية والخضوع للعزل المنزلي واجراء الفحوصات اللازمة”.

وذكرت أنّ “إدارة الفرع في الكلية حين تقرر إجراء الامتحانات تطبيقاً لقرارات رئاسة الجامعة المتخذة في هذا السياق، والتزاماً بالقوانين المرعية، عمدت إلى اتخاذ كل الاجراءات الضرورية، التي فرضتها وزارة الصحة، وذلك لضمان سلامة الجميع، والحفاظ على صحّتهم، طلاباً، وهيئة إدارية واساتذة”.

كما لفتت الى أن “الاجراءات المتخذة في الكلية، تمثّلت بوجوب وضع الكمامة طوال فترة التواجد في الكلية وفي قاعات الامتحانات، واعتماد التباعد، تحسّباً لحالات مماثلة”، مؤكدة حرصها على “استكمال العام الدراسي على أن تُعلّق الامتحانات الجارية حاليّاً إلى موعد يحدّد لاحقاً تبعاً لنتائج فحوصات المخالطين”.

وشدّدت على أنّ “الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات الرامية إلى حماية حقوق تلك الطالبة العزيزة وضمان مستقبلها الجامعي وصحّتها وسلامتها وسلامة جميع الطلاب. هذا مع العلم أن امتحانات الماستر 2 في الكلية قد انتهت يوم أمس، فيما تستمرّ امتحانات الفرع الثاني حسب الروزنامة المقرّرة”.