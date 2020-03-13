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إصابة في الادارة المركزية في وزارة الصحة.. وارتفاع الإصابات بـ”كورونا” الى 77 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن “مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا والمثبتة مخبرياً 77 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى.”

 

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وأشارت وزارة الصحة، الى أنه تم “تشخيص حالة من العاملين لدينا في الادارة المركزية، والتقطت العدوى من أحد اقربائها المشخصين وتقوم الوزارة باتباع الاجراءات اللازمة”.

ويذكر انه تم أيضاً تشخيص حالة من العاملين لديها في الادارة المركزية في وزارة الصحة.
والتقطت العدوى من أحد اقربائها وهو راهب، وتم إخلاء الطابق الثاني من وزارة الصحة لتعقيمه وتحول جميع الموظفين في الوزارة الى الفحوصات الطبية.

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