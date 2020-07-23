إصابة في اليمونة وإجراءات احترازية في البلدة

بلدية اليمونة
بلدية اليمونة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أقفلت بلدية اليمونة الطريق المؤدية إلى البلدة من جهة عيناتا – دير الأحمر، ووضعت حاجزا للشرطة البلدية من جهة بلدة دار الواسعة، لحصر الدخول إلى اليمونة بأهاليها، والتأكد من حرارة الوافدين، بعد ثبوت إصابة طفل في البلدة بالفيروس.

وأصدر رئيس البلدية طلال شريف قرارا قضى ب”إلغاء الأعراس والتجمعات في مجالس العزاء، وإقفال المقاهي والمطاعم والمنتزهات حتى إشعار آخر، وتحديد السماح للمحلات بفتح أبوابها لغاية الساعة 8 مساء، مع إلزامها بإجراءات التعقيم يومياً قبل إقفالها”.

وطلب من المغتربين من أبناء البلدة “حجر أنفسهم لمدة 72 ساعة، وإبراز نتيجة فحص ال PCR في بلد الاغتراب ونتيجة الفحص الذي تجريه وزارة الصحة العامة على المطار”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

تقرير وزارة الصحة: 156 اصابة جديدة بـ كورونا رفعت العدد الى 3260 حالة

عزل بلدية شحور مدة 72 ساعة

توقيف شخص أقدم على عدة عمليات سلب بطريقة الاحتيال على أوتوستراد السعديات –…

وزيرا الصحة والصناعة تفقدا مصنعا للدواء في جدرا حسن: كل ما يشجع الصناعة الوطنية نحن…