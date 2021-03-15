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إصابة مطلوب خلال عملية دهم في مدينة بعلبك

15 - مارس - 2021
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه انه بتاريخ 14 /3 /2021، أوقفت قوة من الجيش المطلوبَين (ح.و.ز) و(ح.ح.ز) خلال عملية دهم في مدينة بعلبك.

وأثناء العملية، أقدم المدعو (ح.و.ز) على احتجاز إحدى الفتيات كرهينة لتسهيل فراره، كما عمد إلى إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية الذين ردوا بالمثل، ما أدى إلى إصابته بجروح نُقل على أثرها إلى المستشفى للمعالجة.

وضبطت القوة بحوزة الموقوفين كمية من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها.

واشارت قيادة الجيش في بيان، الى ان المضبوطات سُلّمت، والتحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص.

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