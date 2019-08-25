أخبار لبنان

إصابة 3 أشخاص بانفجار الطائرة المعادية في الضاحية

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أصيب 3 اشخاص بجروح طفيفة داخل المركز الاعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية بشظايا جراء انفجار الطائرة الاسرائيلية المعادية فجر اليوم.

 

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المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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