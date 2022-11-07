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إصدار 9 مذكرات توقيف وجاهية في ملف النافعة

منذ 48 دقيقة
قاضي-تعبيرية
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إستجوب قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور 9 موقوفين في ملف “النافعة” المحال أمامه من النيابة العامة في جبل لبنان، استناداً إلى التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات.

وبعدما إستجوب الموقوفين المدعى عليهم بجرائم رشوة وقبض مبالغ مالية من معقبي معاملات، على مدى أكثر من 5 ساعات، أصدر القاضي منصور مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، على أن يستجوب باقي الموقوفين في الملف تباعاً تمهيداً لاتخاذ الاجراءت اللازمة بحقهم.

الى ذلك، إستجوب القاضي منصور موقوفاً بجرم سرقة أسلاك كهربائية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

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