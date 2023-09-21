إضاءة مبنى السفارة السعودية في بيروت بتقنية "الكريستال لايت"

نظم السفير السعودي في لبنان وليد بخاري حفلًا أضاء خلاله مبنى السفارة السعودية في منطقة بلِس – رأس بيروت، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للملكة العربية السعودية، و”إيمانًا بأن أضواء بيروت لا يجب أن تطفأ يوماً”.

بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_93، أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، حفلًا أضاءت خلاله مبنى السفارة بتقنية الكريستال لايت، تحت شعار #نحلم_ونحقق pic.twitter.com/FrisWOSbWd

حضر الحفل محافظ بيروت وليد عبود، محافظ جبل لبنان محمود مكية، رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، النائب غسان حصباني، النائب عدنان طرابلسي، النائب فيصل الصايغ، النائب إدغار طرابلسي، النائب إبراهيم منيمنة، النائب وضاح الصادق، النائب فؤاد مخزومي، النائب عماد الحوت، الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، وشخصيات أخرى.

بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_93 ، أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، حفلًا أضاءت خلاله مبنى السفارة بتقنية الكريستال لايت، تحت شعار #نحلم_ونحقق pic.twitter.com/FrisWOSbWd — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) September 20, 2023