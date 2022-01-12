إضراب الخميس.. إليكم الطرقات المقطوعة غداً
منذ 10 ساعات
قطع طرقات
صدر عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان جدولا حددت فيه مواقع التجمع والاضراب الذي يبدأ غدا الخميس عند الساعة الخامسة فجرا.
* بيروت الكبرى
- مستديرة الدورة
- فوق الجسر – تحت الجسر (جميع الاتجاهات)
- الطريق البحرية
- تقاطع كاليري سمعان
- تقاطع كنيسة مار مخايل
- تقاطع المشرفية
- مستديرة الكفاءات
- مثلث خلدة
- مفرق بشامون – عرمون
- مفرق الريجي – الحدث
*تقاطع الحدث – الكفاءات
- طريق المطار القديمة – مثلث الكوكودي
- المدينة الرياضية
- جسر البربير
- نفق البربير
- تقاطع بشارة الخوري
- نفق بشارة الخوري
- طريق المزرعة – تقاطع محمصة الرفاعي والكولا
- مثلث الاونيسكو
- مستديرة المكلس
- انطلياس – الفوار
- مثلث نهر الموت
- مثلث الاوزاعي – الجناح – مستديرة رياض الصلح
* جبل لبنان
- مستديرة عاليه
- مثلث بحمدون
- مستديرة بعقلين
- جونية – جسر السولديني
- جسر الدامور – بيت الدين
- اوتستراد ضبية
- الذوق مفرق يسوع الملك
*الجنوب والنبطية
- مدخل صيدا الشمالي
- جسر الاولي – فوق الجسر وعلى الخطين
*البقاع
- ضهر البيدر- مفرق فالوغا
- طريق ترشيش- مفرق التويتي
- مثلث الحمرا – بلازا
- مثلث راشيا – ضهر الاحمر
* بعلبك الهرمل
- مدخل بعلبك الجنوبي – دورس
- مدخل الهرمل الجنوبي – جسر العاصي
*الشمال عكار
- مدخل طرابلس الجنوبي – البالما (الخطين)
- طريق الضنية – كفر حبو
- نفق شكا – الخطين
- الطريق البحرية – الهري
- مستديرة العبدة
- جسر البترون
- ساحة اميون
- طرابلس / التل – ساحة عبد الناصر
- دير عمار – المنية – الطريق الدولية