إضراب الخميس.. إليكم الطرقات المقطوعة غداً

صدر عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان جدولا حددت فيه مواقع التجمع والاضراب الذي يبدأ غدا الخميس عند الساعة الخامسة فجرا.

* بيروت الكبرى

مستديرة الدورة

فوق الجسر – تحت الجسر (جميع الاتجاهات)

الطريق البحرية

تقاطع كاليري سمعان

تقاطع كنيسة مار مخايل

تقاطع المشرفية

مستديرة الكفاءات

مثلث خلدة

مفرق بشامون – عرمون

مفرق الريجي – الحدث

*تقاطع الحدث – الكفاءات

طريق المطار القديمة – مثلث الكوكودي

المدينة الرياضية

جسر البربير

نفق البربير

تقاطع بشارة الخوري

نفق بشارة الخوري

طريق المزرعة – تقاطع محمصة الرفاعي والكولا

مثلث الاونيسكو

مستديرة المكلس

انطلياس – الفوار

مثلث نهر الموت

مثلث الاوزاعي – الجناح – مستديرة رياض الصلح

* جبل لبنان

مستديرة عاليه

مثلث بحمدون

مستديرة بعقلين

جونية – جسر السولديني

جسر الدامور – بيت الدين

اوتستراد ضبية

الذوق مفرق يسوع الملك

*الجنوب والنبطية

مدخل صيدا الشمالي

جسر الاولي – فوق الجسر وعلى الخطين

*البقاع

ضهر البيدر- مفرق فالوغا

طريق ترشيش- مفرق التويتي

مثلث الحمرا – بلازا

مثلث راشيا – ضهر الاحمر

* بعلبك الهرمل

مدخل بعلبك الجنوبي – دورس

مدخل الهرمل الجنوبي – جسر العاصي

*الشمال عكار

مدخل طرابلس الجنوبي – البالما (الخطين)

طريق الضنية – كفر حبو

نفق شكا – الخطين

الطريق البحرية – الهري

مستديرة العبدة

جسر البترون

ساحة اميون

طرابلس / التل – ساحة عبد الناصر

دير عمار – المنية – الطريق الدولية