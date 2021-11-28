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إضراب تحذيريّ لموظفي المكننة المياومين

28 - نوفمبر - 2021

اضراب

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صدر عن موظّفي المكننة المياومين، ما يلي:

“بعد مطالبتهم بحقوقهم اكثر من مرة وبسبب عدم التجاوب البناء، قرار لموظفي المكننة المياومين بالإضراب التحذيري لمدة أسبوع (من الاثنين الى الخميس ضمنا) نظرا للاجحاف الحاصل بحقهم، حيث من المتوقع أن ينعكس ذلك على انتظام العمل الاداري بين الإدارات والوزارة في المدارس والثانويات الرسمية لناحية التقارير المتنوعة المتعلقة بالطلاب والمدرسين والموظفين على حد سواء اضافة الى حركة اصدار اي افادة او ما هو متعلق ببرنامج SIMS وحكما اضرابهم يعني عدم ادخال دوام الموظفين والمعلمين وبالتالي عدم صرف المستحقات والحوافز لهم.

علما بأن موظفي المكننة هم اساتذة ومعلمات مجازين ولكن معظمهم من المياومين ويستحقون التثبيت ولم تطلهم سوى زيادة خجولة بالرغم من ضغط العمل عليهم إذ أن الموظف الواحد منهم يتوجب عليه ادخال كل المعلومات المتعلقة بالمدرسة من الطلاب الى المعلمين الى الموظفين الى التجهيز اضافة الى إدخال دوام المعلمين والموظفين وادخال العلامات وإصدار النتائج والافادات المتنوعة وبرامج الاحصاء وإعداد الجداول وغيره الكثير وكل ذلك بوقت قياسي ودائما بشكل عاجل .

من هنا لا بد من انصاف موظفي المكننة بالمستحقات بداية وبالتثبيت لاحقا وتتحمل الوزارة مسؤولية انصافهم اضافة الى تحمل روابط المعلمين في الأساسي والثانوي مسؤوليتهم في السعي لتأمين مطالب موظفي المكننة اقله حرصا على حوافز ومستحقات المعلمين اذا لم نقل حرصا على العدل والمساواة”.

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