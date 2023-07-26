الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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إضراب عام لموظّفي تلفزيون لبنان؟

منذ 16 دقيقة
تلفزيون لبنان

تلفزيون لبنان

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عقد مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان اجتماعا طارئاً للتداول بما آلت اليه أوضاع موظفي تلفزيون لبنان بعد سلسلة من الوعود التي لم تنفذ حتى اليوم لجهة تصحيح الاجور وتطبيق القرارات والمراسيم ذات الصلة أو لجهة تسديد مستحقاتنا والمساعدات الاجتماعية المتوجبة عن الفترة السابقة والتي لم نتقاضاها حتى تاريخه. مما زاد أوضاعنا المادية سوءاً.

أمام هذا الواقع وبما أن الاموال المتوافرة في المصرف، التي يقال إنها مرصودة للمصاريف التشغيلية، نؤكد ان العنصر البشري هو المشغل الاساسي وهو أولى بهذه الاموال بعد ان استنفدت كل المهل المعطاة، ولم يعد الموظف قادراً على تأمين أدنى متطلبات الحياة اليومية.

لذلك، ندعو جميع الزملاء الى الحضور الى الشركة بحسب جدول العمل الاسبوعي كخطوة أولى والتوقف عن العمل. ولتعمل الماكينات التشغيلية وحدها، على أن يتم تحديد الخطوات التصعيدية الاخرى وصولا الى الاضراب العام.

ويحذر مجلس النقابة من الضغط بأي وسيلة كانت على الموظف لثنيه عن قراره هذا، وهو المحصن بنصوص قانونية تحميه.

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