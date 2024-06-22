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إضراب في مستشفى الحريري الحكومي

منذ 8 دقائق
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الحريري الحكومي الجامعي، الاضراب المفتوح في اقسام المستشفى كافة (ما عدا قسم العلاج النهاري وقسم غسيل الكلى)، ابتداء من نهار الاثنين في 24 من الحالي، وأصدرت بياناً جاء فيه:

“عَوْدٌ على بَدْء، ونتيجة اللامبالاة من قِبل المعنيين في الإدارة بمصير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي والآيل حتما إلى الانهيار قريباً، اذا استمر هذا الترهل الإداري الذي لم يسبق له مثيل، وفي ظل غياب الخطط التنفيذية الواضحة للنهوض بالمستشفى، والذي ينعكس بطبيعة الحال على أداء المستشفى الحكومي الأكبر في لبنان وحجم الخدمة التي يُقدمها وعلى مستقبل العاملين فيه بطبيعة الحال والذين أصبحوا يتسولُّون رواتبهم رغم التزامهم دوام عمل كامل على مدار الـ ٢٤ ساعة، وإعلاءً للصوت لعلنا نجدُ آذاناً صاغية لمعاناتنا، نعلن الإضراب المفتوح في كافة أقسام المستشفى (ما عدا قسم العلاج النهاري وقسم غسيل الكلى) ابتداءً من نهار الإثنين ٢٤-٦-٢٠٢٤ والتجمع عند التاسعة والنصف صباحا داخل المستشفى”.

وجددت اللجنة مناشدة وزارة الصحة “كسلطة وصاية للتدخل لوضع حد لهذا الانهيار وتحمل المسؤولية من خلال تكليف إدارة كفيلة بالنهوض بهذا الصرح الطبي وإعادة تشكيل الهيكلية الإدارية الداخلية (رؤساء مصالح ودوائر) للمستشفى لما لذلك من أثر في تفعيل العمل”.

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