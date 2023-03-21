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إضراب لتجمّع عمّال مياه مرجعيون: الرواتب لا تكفي ثمن خبز يوميّ

منذ 50 دقيقة
إضراب لموظفي دائرة مياه مرجعيون - حاصبيا

إضراب لموظفي دائرة مياه مرجعيون - حاصبيا

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أعلن تجمع عمال المحطات وعمال الصيانة وموظفي الإدارة في دائرة مياه مرجعيون – حاصبيا، “التوقف عن الحضور إلى العمل ووقف الضخ وأعمال الصيانة والجباية ابتداء من 24 الجاري”.

وقال في بيان: “بعد طول انتظار ووعود عدة من قبل المعنيين، وبعدما وصل الحال إلى مكان لم يعد بإمكاننا الاستمرار، وأصبحت الرواتب لا تكفي ثمن خبز يومي، وبعد التواصل مع المعنيين القيمين على ملف العمال، ولم نلق نتائج إيجابية، بل تدهورت أمورنا أكثر فاكثر، قرر الجميع ومن دون استثناء التوقف عن الحضور إلى العمل ابتداء من 24 الحالي، ووقف الضخ وأعمال الصيانة والجباية إلى حين الحصول على الحقوق”.

وختم تجمّع العمال مؤكدًا أن “الإضراب هو حق مقدس للعامل، وبخاصة إذا كان الإضراب قسريًا، من هنا نطلب من الجميع تفهم قرارنا وعدم الضغط باتجاه أي تسوية على حسابنا”.

 

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