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إضراب للمياومين... ودوائر البقاع مقفلة بدءاً من الاثنين

منذ 3 دقائق
كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

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قرّر العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة “كهرباء لبنان” “إقفال دوائر البقاع كافةً والتوقيف الكامل للأعمال ابتداء من يوم الاثنين المقبل”.

وأشارت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في المؤسسة، في بيان، إلى أنه “بعد أن أقفلت إدارة شركة KVA أبواب التفاوض، ولم نجد لديها آذانا صاغية ورفضها إعطاء العمال حقوقهم المشروعة، قرّرت اللجنة الإستمرار بإقفال المبنى المركزي للشركة وتوقيف أعمالها في بيروت، والتجهيز لتحرك أمام مبنى الشركة في الحمرا وأمام منازل مالكي الشركة في الوقت المناسب، ولا تراجع قيد أنملة عن تحقيق المطالب العمالية المحقة”.

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