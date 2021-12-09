إضراب مفتوح لموظفي "ألفا" و"تاتش" حتى تحقيق مطالبهم

أوضح مجلس نقابة موظفي ومستخدمي القطاع الخلوي في لبنان، انه “بعد أن أعلمنا اليوم الخميس، بتمديد عقد التأمين الصحي لموظفي شركة تاتش حتى شباط 2022 بالشروط نفسها بشكل يخالف عقد العمل الجماعي ويكبد الموظفين مصاريف ليست بمستطاع أحد تأمينها. عقدت النقابة سلسلة اجتماعات اليوم، كان آخرها مع إدارة شركة تاتش، إذ أبلغتنا الإدارة وقوفها إلى جانب الموظفين في هذه المرحلة الصعبة وأنها سوف تلجأ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة غداً الجمعة والتنسيق مع وزارة الاتصالات لحل موضوع التأمين الصحي على قاعدة تطبيق البند رقم 23 من عقد العمل الجماعي”.

وأكد المجلس في بيان، “إعلان الإضراب المفتوح في شركتي ألفا وتاتش، ابتداءً من الإثنين المقبل في 13 الحالي حتى تحقيق المطالب بتنفيذ عقد العمل الجماعي ودفع المستحقات والتزام المحافظة على المكتسبات من قبل شركتي الخلوي ألفا وتاتش فوراً”.​