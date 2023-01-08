إضراب مفتوح لموظفي "المشاريع المشتركة".. وهذه أبرز المطالب!

أعلن موظفو “المشاريع المشتركة” الإضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب، وأشاروا إلى أن قرارهم جاء “بعد عدم مبالاة الجهات المسؤولة وتهميشنا منذ أعوام عدة وعدم الاكتراث لوضعنا المعيشي وحجب حقوق مستحقة لنا قانونًا”.

كما طالب الموظفون في بيان، بدفع باقي الرواتب المستحقة مع بدل النقل عن الأعوام ٢٠٢٠، ٢٠٢١ و ٢٠٢٢، وبدفع المساعدة الاجتماعية نصف راتب أسوة بموظفي الملاك، وانتظام دفع الرواتب مضاعفة بما يتناسب مع الزيادة المقرة وهي ٣ أضعاف الرواتب السابقة بشكل شهري مع بدل النقل، بالاضافة إلى دفع الـ ٩٠ دولارًا حوافز العام الماضي لموظفي المشاريع المشتركة للذين لم يقبضوها، كما الـ ٦ درجات المستحقة للمتعاقدين بصفة أساتذة منذ العام ٢٠١٧.