إطفاء بيروت يبدأ تبريد موقع الاهراءات تمهيداً للقضاء على مصدر النيران

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ، ما يلي :

عند الساعة 13:00 من تاريخ 25-8-2022، انطلقت آليات فوج اطفاء بيروت من مركز قيادة الفوج في الكرنتينا متجهةً الى مرفأ بيروت، تنفيذًا للخطة التي تم وضعها للبدء بعمليات اخماد النيران المندلعة في اهراءات القمح.

واستُخدم ما يفوق الثلاثة الاف طن من المياه في اليوم الاول من عمليات تبريد موقع الصوامع الشمالية التي سقطت من عدة أيام، كخطوة اولى تمهيدًا لازالة مخلفات الصوامع المنهارة، ومن ثم اخماد النيران المندلعة تحتها.

على أن تستمر عمليات التبريد لحين الوصول الى المرحلة التي تمكّن رجال الفوج من القضاء كلياً على مصدر النيران وتأمين المكان ورفع الضرر .