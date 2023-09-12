حركة فتح: عناصرنا ملتزمة بوقف إطلاق النار

أعلنت حركة “فتح” في بيان، أن “عناصر الحركة تلتزم بوقف إطلاق النار من جديد بعد أن أفشلت الهجوم في حي الطيري وأوقعت إصابات، وأكدت على أنها ستبقى تتعامل مع أي مجموعة إرهابية يتم رصدها”.

ولفت البيان إلى أن “الاشتباكات كانت تجددت عصر اليوم، على محور الطيري الطوارىء الرأس الاحمر الصفصاف بين كل من حركة فتح ومجموعة الشباب المسلم، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية فيما أصاب الرصاص الطائش وكذلك القدائف الصاروخية، محيط مدينة صيدا ما أدى إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بعدما كان ساد الهدوء الحذر صباحاً داخل المخيم وحتى العصر مع بعض الخروقات”.

وأشار إلى أن “عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد كان وصل إلى بيروت ويجري سلسلة لقاءات مع القوى الفلسطينية واللبنانية، لبحث الوضع المستجد في عين الحلوة والتوصل لاتفاق تثبيت وقف إطلاق النار وضرورة تسليم قتلة العميد أبو أشرف العرموشي ورفاقه الذي توافقت عليه القوى الفلسطينية في الاجتماع الذي جرى في المديرية العامة للأمن العام”.