إطلاق حملة التلقيح في LAU: خطة العودة إلى الحرم الجامعي وصولاً إلى المناعة الجماعية

أعلنت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) عن بدئها حملة التلقيح لطلابها وأساتذتها وموظفيها وذلك بعد نجاح حملة التبرع التي قامت بها الجامعة لتأمين مساعدات مادية لشراء 80.000 لقاح Pfizer-BioNTech. وتأتي هذه الحملة بمثابة الخطوة الاساسية لعودة الطلاب الى حرم الجامعة خلال فصل خريف 2021 المقبل واستعادة الحياة الطبيعية، وإن كان ذلك مع بعض الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأكّد رئيس الجامعة الدكتور ميشال معوض أن الأهداف الأساسية من حملة التلقيح هي تحصين وحماية عائلة LAU ومساعدة لبنان للوصول إلى المناعة الجماعيّة بأسرع وقت ممكن، وخاصةً قبل موسم الشتاء. ولما كان هذا ممكناَ لولا تضافر الجهود بين مختلف الجهات، خاصة وزارة الصحة العامة لتسهيل شراء اللقاحات، و consortium )اتحاد أربعة مستشفيات جامعية: المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق، المركز الطبي في الجامعة الأمريكية فى بيروت، مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي ومستشفى أوتيل ديو الجامعي) للمساعدة في تعزيز الدافع المشترك وتوحيد الجهود، والمتبرعين وأصدقاء الجامعة اللبنانية الأميركية، وبالأخص السيد بهاء الحريري الذي كان الداعم الاساسي والمتبرع بالمساعدة المالية الاكبر لهذه الحملة منذ البداية.

وأضاف معوض أن ما تقوم به الجامعة يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية والتزاماتها الوطنية لمواجهة هذا الوضع والمساعدة على عودة الحياة الطبيعية في المجتمع ككل وذلك من خلال زياد وتيرة التلقيح للوصول الى المناعة الجماعيّة. وهذا ما كرّست له الجامعة اهتمامها الكامل في الفترة الاخيرة.

وتوضح LAU أنه سيتم إجراء التطعيمات في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق مجاناَ، وسيتم إعطاؤها بدءاَ من المجموعات ذات الأولوية حسب الحالات الطبية والعمر.

وستقوم الجامعة بإطلاق ال”موبايل كلينك” (mobile clinic) للوصول إلى المزيد من المناطق في لبنان بهدف توسيع الوعي الاجتماعي وتوفير اللقاح لأكبر عدد ممكن من اللبنانيين.