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إطلاق صاروخ من الجنوب.. و"إسرائيل" تردّ بقصف مدفعيّ

منذ ساعتين
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أطلق صاروخ من الأراضي اللبنانية، وتحديدًا محلة بسطرة بين كفرشوبا والماري في الجنوب، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بالمقابل، ردّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قذيفتين مدفعيتين، سطقتا في سهل المجيدة.

يأتي ذلك بعد أيام على نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، منظومة القبة الحديدية على الحدود اللبنانية وقطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، الإثنين، أن الإجراء جاء تحسبًا لإطلاق صواريخ من الجبهتين، على إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الإذاعة إنّ “المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لإمكانية رد فعل الفصائل الفلسطينية في غزة ولبنان، كعلامة على التضامن مع مخيم جنين للاجئين”.

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