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إطلاق عملية حوكمة توزيع الأعلاف المدعومة

منذ 7 ثواني
اجتماع وزير الزراعة مع مستوردي الأعلاف

اجتماع وزير الزراعة مع مستوردي الأعلاف

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أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى أن “الهدف الأول والأساس من دعم الأعلاف هو الوقوف إلى جانب المزارع في هذه الأزمة الخانقة ما ينعكس تخفيضاً للأسعار في الأسواق”.

وخلال اجتماع مع مستوردي الأعلاف، أعلن مرتضى عن “إطلاق عملية حوكمة توزيع الأعلاف المدعومة وفق البطاقات المعتمدة من الوزارة عبر النموذج المحدث”.

واعتبر أن “عملية الحوكمة تقربنا اليوم من إطلاق المنصة الإكترونية الموحدة التي ستساعد في تنظيم القطاعات المستهدفة بالدعم الحكومي، وتنظيم عملية توزيع الأصناف المدعومة من المستورد إلى التاجر إلى المزارع ومن ثم المستهلك، خاصة أن المزراعين والمربين الذين استفادوا من الأعلاف المدعومة قد تخطوا ال 36 ألف مربي مسجلين لدى المصالح الإقليمية التابعة لوزارة الزراعة”.

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