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إطلاق مشروع “الحاكورة الشتوية” لدعم المرارعين في مرحعيون

منذ 44 دقيقة
مشاريع لدعم المزارعين

مشاريع لدعم المزارعين

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ضمن خطة اتحاد بلديات جبل عامل لدعم بقاء المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار الشتوية في منطقة مرحعيون ولا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا، اطلق اتحاد بلديات جبل عامل وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي قسم الامن الاقتصادي مشروع الحاكورة الشتوية.

وباشر بتوزيع ٣٠٠ الف شتلة شتوية على ٤٠٠ عائلة من المزارعين في قرى الإتحاد، وذلك بهدف مساعدة المزارعين والاهالي على تأمين احتياجاتهم المنزلية من هذه المزروعات الشتوية وكذلك تصريف البعض منها اذا توفر.

وحضرت ممثلة عن الصليب الاحمر الدولي وباشرت بتوزيع كميات من الشتول على المزارعين وذلك في مبنى الإتحاد في بلدة الطيبة وبحضور رئيس الاتحاد علي ياسين عدد من المزارغين. وشكر المزارعون الصليب الاحمر الدولي على هذه المساعدة وكذلك الإتحاد الذي يسعى دائما لتوفير افضل الخدمات والتقديمات لهم والتي تساعدهم على تخطي المشاكل الاقتصادية او المعيشية الصعبة.

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