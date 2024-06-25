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إطلاق منصة حقوقية إلكترونية للعاملين في القطاع العام

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2024 10:01 صباحًا
اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام

اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام

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أعلن رئيس “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”، عماد ياغي، عن إطلاق منصة حقوقية إلكترونية مجانية، تهدف إلى تعزيز المعرفة القانونية لجميع العاملين في القطاع العام تحت شعار “اعرف الحق تعرف أهله”.

تأتي هذه المبادرة في إطار تسهيل الوصول إلى القوانين والمراسيم التي تنظم الوظائف العامة، وتمكين الموظفين من الاطلاع على المعلومات القانونية بشكل مباشر ومجاني.

يتم توفير المنصة الحقوقية عبر تطبيق غوغل درايف عبر الرابط التالي:
رابط المنصة

(https://drive.google.com/drive/folders/16ws-vMBP6Owh46KF-Ax1AqZrU82pTWiJ).

تحتوي المنصة على مجموعة شاملة من القوانين والمراسيم التي تهم العاملين في القطاع العام، مما يتيح لهم الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح ومفهوم.

كما أعلن ياغي عن إطلاق خط ساخن يتيح للمشتركين التواصل المباشر لطرح الاستفسارات والأسئلة القانونية، إضافة إلى توفير نشرة حقوقية تحتوي على معلومات وتوجيهات مهمة.

ويشارك محامون متخصصون في تقديم خدمات قانونية إضافية عبر المنصة، بهدف دعم وتعزيز دور العاملين في القطاع العام وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.

    المصدر :
  • وكالات

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