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إطلاق نار بين عائلتين في المتن على خلفية "لعب أولاد".. إليكم التفاصيل!

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 11 - يوليو - 2023 2:21 مساءً
إطلاق نار - تعبيرية

إطلاق نار - تعبيرية

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وقع خلاف بين عائلتي آل فتوح وآل رباح في منطقة بياقوت قضاء المتن، الأمر الذي استدعى تدخلًا من قِبل الأحزاب الفاعلة في المنطقة، للعمل على تهدئة الأوضاع والسعي إلى إجراء مصالحة.

إلّا أنّ الخلاف الذي استمر لثلاثة أيام لم ينته وتطوّر ليل أمس إلى إشكال تخلّله إطلاق نار، وذلك على خلفية “لعب أولاد”.

ووفق معلومات “ليبانون ديبايت”، “تم تبادل إطلاق النار بين أفراد من عائلة آل فتوح وآل رباح، حيث أُصيب كل من “ع. رباح “، و”ن. رباح”، و”ح. رباح “، وعلى إثر ذلك تدخّلت قوّة من الجيش اللبناني لفضّ الإشكال وفرضت طوقًا أمنيًا في المكان”.

وتفيد المعلومات، بأنّ “مخابرات الجيش تمكّنت من توقيف “ع.فتوح” والعمل جار على ملاحقة المتورطين في عملية إطلاق النار وتوقيفهم.

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