حصل اطلاق نار اليوم الجمعة على مسجد في بار الياس أثناء تأدية صلاة الجمعة، ما أدى الى سقوط قتيل من آل “شبلي” وجرحى” بحسب ما أفاد مراسل صوت بيروت انترناشونال، وعلى الفور حضرت القوى الامنية والجيش، ووقع اشتباك بينهم وبين مطلق النار إبرهيم أمين عيتاني اثناء توقيفه ، ما ادى إلى اصابته ومن ثم تم اعتقاله على الفور.

وأضاف مراسل صوت بيروت انترناشونال بأن المعتدي ليس من سكان بار الياس انما من سكان بيروت، وأفاد أحد سكان المنطقة بأن المعتدي “كانت تصرّفاته غريبة”، ليس لديه اي جيران أو أهل أو أصدقاء.

وعلى اثر الحادثة، فرضت قوة من الجيش طوقاً امنياً في المكان.