إطلاق نار كثيف عقب وفاة طفلة في طرابلس

أطلق عدد من الأشخاص النار في ​طرابلس​، عقب وفاة الطفلة التي تم إنتشالها من المبنى الذي إنهار في منطقة ضهر المغر في المدينة.

وقد أدى ​إنهيار مبنى​ من ثلاث طبقات في منطقة ضهر المغر في ​طرابلس​، إلى سقوط عدد من الجرحى، حيث هرعت إلى المكان عناصر ​الصليب الأحمر​ والدفاع المدني و​القوى الأمنية​.

كما دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، “جميع الموجودين في محيط المبنى إلى مغادرة المكان حفاظاً على سلامتهم، وإفساحاً في المجال أمام المختصين للعمل، وذلك حرصاً على فعالية عمليات الإنقاذ”.

من جانبه ناشد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير جميع المواطنين، الابتعاد عن مكان المبنى المنهار في منطقة القبة – ضهر المغر، تسهيلا لاعمال الاغاثة ورفع الركام ونجدة السكان.

وباشر خير، بناء على توجيهات وتكليف ميقاتي بالكشف الفوري على المبنى المنهار، للوقوف الى جانب الاهالي ومساعدتهم لتأمين علاج المصابين والجرحى على نفقة وزارة الصحة العامة والوقوف عند كل احتياجاتهم وازالة الاقسام المهددة بالخطر واخلاء وتأمين السكان المنكوبين.

كما أعلنت الهيئة العليا للاغاثة، في بيان، أن “رئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، أعطى التعليمات للهيئة العليا للاغاثة وكلفها بالتحرك فورا واتخاذ كافة التدابير اللازمة والوقوف الى جانب اهالي المبنى المنهار في منطقة القبة – ضهر المغر في مدينة طرابلس، وتأمين جميع احتياجاتهم”.