إطلاق نار وإشكال بين مؤسستين تتنافسان على بيع المياه

حصل إشكال بين سائقين وعمّال تابعين لمؤسستين لنقل المياه بالصهاريج والخزانات في منطقة حارة صيدا، على خلفية اتهام صاحب أحداهما من آل سليم إلى صاحب الأخرى من آل عفارة، بأخذ زبائنه منه ومنافسته على بعض المناطق والأحياء في المدينة وضواحيها.

وما لبث الأمر أن تطوّر بعد ظهر اليوم، إلى إقدام شخص من آل سليم على اعتراض آخر من آل عفارة كان يقوم بتعبئة المياه من تعمير حارة صيدا تمهيدا لنقلها وبيعها، ومن ثمّ إلى إطلاق الأوّل النار من سلاح حربي في الهواء قبل أن يتوارى عن الأنظار.

ونفّذت قوّة من الجيش اللبناني على الأثر دوريات في المنطقة أعقبها عملية مداهمة لعدد من الأماكن بحثاً عن مطلق النار.