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إعادة انتخاب محمد الحوت عضوا في مجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي

منذ ساعتين
رئيس مجلس إدارة "​الميدل إيست​" ​محمد الحوت

رئيس مجلس إدارة "​الميدل إيست​" ​محمد الحوت

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أعلنت دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان، انه “أعيد انتخاب رئيس مجلس إدارة – المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية محمد الحوت، عضوا في مجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمدة ثلاث سنوات، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد IATA AGM في دبي ، كما تم انتخابه بالإجماع رئيسا للجنة التدقيق في الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA. ويُعد هذا الحدث السنوي أكبر تجمع لقادة شركات الطيران في العالم.

تتكون لجنة التدقيق من خمسة أعضاء من مجلس المحافظين، وهي مسؤولة عن مراجعة عملية إعداد التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المالية وعملية التدقيق وعملية مراقبة الامتثال للقوانين واللوائح.

ويعتبر مجلس المحافظين أعلى سلطة تنفيذية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويُعنى بوضع الخطط والإستراتيجيات ذات الصلة بصناعة النقل الجوي العالمي، والمسؤوليات التنفيذية في اعتماد الخطط الإستراتيجية، وكذلك رسم السياسات العامة للاتحاد وشؤون الأمن والسلامة والبيئة، فضلاً عن متابعة مهام اللجان الاستشارية المنبثقة عن المجلس.

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