إعادة فتح منتجع كفردبيان في هذا التاريخ..

أفادت بلدية كفردبيان في بيان، “إعادة فتح منتجع المزار التزلج – كفردبيان الجمعة 12-3-2021، بعد التوقف القسري حفاظا على السلامة العامة، وبعد الاجتماع الذي جمع وفدا من اللجنة العليا للكورونا مع بلدية كفردبيان وشركة مزار سكي ريزورت والذي تم خلاله تقييم الثغرات التي حصلت، وبعدما قدمت الشركة عرضا للاجراءات التي ستتخذها لتحسين مستوى السلامة”.

وستقوم شرطة بلدية كفردبيان بالتأكد من الأذونات المأخوذة بحسب الاصول على المنصة، على ان تقوم الشركة بإتخاذ اقصى التدابير التنظيمية لاستكمال ما تبقى من موسم هذا العام.