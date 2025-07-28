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إعادة هيكلة نقابة اللحوم… ومقترحات على الطاولة

منذ 43 دقيقة
اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء

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عقدت نقابة مصدري ومستوردي اللحوم والاسماك والخضار المجلدة والمبردة في لبنان، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا في مبنى شركة دكركو في الفنار، وناقش الحضور مواضيع عدة، منها :

-إعادة هيكلية وتنظيم النقابة، حيث تمت مناقشة سبل تطوير عمل النقابة وإعادة هيكلتها بشكل يواكب التحديات الراهنة في القطاع، ويعزز من فعالية التنسيق بين الأعضاء والمؤسسات المعنية، كما تم اقتراح بعض الآليات التنظيمية لتحسين التواصل الداخلي وتمثيل القطاع أمام الجهات الرسمية.

– مقارنة بين صدر الدجاج البلدي والمستورد : تناول المجتمعون التباين في أسعار صدر الدجاج البلدي والمستورد، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية لدى المواطنين. وأشار الأعضاء إلى أن صدر الدجاج المستورد، رغم فرض رسم جمركي يصل إلى حوالي 50 في المئة يبقى أرخص من الصدر البلدي الذي يبلغ سعر الكيلو منه حوالى 8.5 $. وتم التأكيد على أهمية دعم استيراد الدجاج المسحّب كخيار اقتصادي يسهم في تخفيف الأعباء عن المستهلك اللبناني.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على متابعة تنفيذ بنود الجلسة، وتم تكليف رئيس اللجنةالسيد كبريال دكيرمنجيان، بمتابعة النقاط المطروحة والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات اللازمة.

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