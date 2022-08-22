الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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إعتصام لأساتذة اللبنانية أمام أحد المصارف

منذ ساعة واحدة
اعتصام أساتذة اللبنانية

اعتصام أساتذة اللبنانية

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نفذ أساتذة الجامعة اللبنانية المودعين في أحد المصارف اعتصاما أمام فرع المصرف في طرابلس اعتراضاً على عدم دفع البنك لمستحقات الأساتذة المحولة لهم من قبل الجامعة.

وتحدث خلال الاعتصام رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة أساتذة الجامعة الدكتور عامر حلواني الذي اعتبر “ان الأستاذ الجامعي يتعرض لمسيرة إذلال مستمرة وتضاف الى معاناة تنتج من تراجع قيمة الراتب الخاص باساتذة الجامعة وهي لم تعد تكفي ليوم واحد”.

ولفت الى ان “المصرف يمتنع عن تسديد مبالغ استحقت بحجة انه لا مؤونة مالية لديه، الأمر الذي ينفيه مصرف لبنان. لذلك هنا عينة من الاساتذة تبدي احتجاجها على أداء المصرف”.

وأوضح ردا على سؤال “ان باقي المصارف سددت عمليا المتوجبات المالية وأن المشكلة قائمة مع المصرف المعروف بأن عددا كبيرا من أساتذة الجامعة يوطنون رواتبهم فيه”.

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