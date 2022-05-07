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إعتصام لأهالي النبي شيث للمطالبة باستثناء عمل الكسارات

منذ 12 دقيقة
بلدة النبي شيت

بلدة النبي شيت

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نفذ أهالي وفاعليات بلدة النبي شيث البلدية والاختيارية والاجتماعية، اعتصاما عند مفترق البلدة على الطريق الدولية في محلة السفري، وطالبوا وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ب “منح كسارات النبي شيث استثناء للعمل أسوة ببقية المناطق”.

وتحدث باسم المعتصمين رئيس البلدية حسن الموسوي، فقال: “في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان جراء اتباع النظام السياسي الفاسد، باسمي وباسم المجلس البلدي بلدية ورئيس رابطة مخاتير شرقي بعلبك ومخاتير البلدة، نعلن تضامننا مع أصحاب الكسارات، لأن كافة كسارات لبنان تعمل بشكل طبيعي باستثناء كسارات بلدة النبي شيث”.

وأشار إلى أن “هناك اكثر من 150 عائلة تعتاش من عمل هذه الكسارات، وغلاء الأسعار طال كل ميادين الحياة حتى الخضار، ولا ماء ولا كهرباء في المنطقة”.

وختم الموسوي: “نطالب وزير الداخلية والبلديات بإعطاء المقالع والكسارات استثناء للعمل أسوة ببقية المناطق، لأن القوى الأمنية، وخصوصا الفصيلة المعنية، توقف عمل الكسارات بشكل يومي”.

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