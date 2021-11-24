إعتصام للاساتذة المتعاقدين في اللبنانية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ

إعتصم ظهر اليوم الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، بدعوة من اللجنة التمثيلية للاساتذة، للمطالبة بإقرار التفرغ وإنصاف الأساتذة المتعاقدين أسوة بباقي أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة، في المجمع الجامعي- الحدت- قرب مدخل كلية العلوم.

وتحدث عضو اللجنة التمثيلية للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية علي فارس عن الهدف الاساسي من هذا التحرك، لافتا الى أن “إقرار ملف التفرغ وإنصاف الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين يعدون من الفئة الاكثر ظلما”.

وقال: “بعد أن أنهينا العام الدراسي الماضي نزولا عند رغبة القيمين على ملف التفرغ في الجامعة، ورغبة وزير التربية القاضي عباس الحلبي، تداعينا اليوم ونحن مستمرون في إضرابنا لنرفع الصوت مجددا مطالبين بإقرار التفرغ الذي بات ضرورة الضرورات لإنقاذ الجامعة اللبنانية المهددة نظرا إلى ارتفاع نسبة الأساتذة المتعاقدين الذين لا يملكون أدنى مقومات العيش الكريم للاستمرار في عملهم”.

أضاف: “إن نسبة المتعاقدين اليوم تفوق الـ75 في المئة من جسم الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون كونه لا يسمح بتخطي نسبة ال20‎ في المئة. تداعينا اليوم لنذكر من خانتهم الذاكرة أننا جزء لا يتجزأ من الجسم الأكاديمي فكيف لعاقل أن يرضى بعدم حصولنا على محفزات الصمود كما سائر المتعاقدين في باقي القطاعات العامة؟. كيف لعاقل أن يرضى بمساواتنا مع زملاء لنا في الواجبات وأن لا يرضى بمساواتنا معهم في الحقوق؟.”