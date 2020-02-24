“إعلاميون ضدّ العنف” تستنكر الاعتداء على مراسلة “النهار” الصحافية أسرار شبارو

استنكرت جمعية “إعلاميون ضد العنف” أشد الاستنكار الصمت الرسمي حيال الاعتداء الفاضح لعنصر من “حزب الله” على المراسلة في صحيفة “النهار” أسرار شبارو والذي عرّف عن نفسه بكل وقاحة وصراحة في تحد سافر للقوانين والسلطات الرسمية وكأنه غير عابئ بفعلته.

ودعت الجمعية الأجهزة المعنية إلى توقيف هذا العنصر وإنزال أشد العقوبات بحقه وحق من أرسله لتنفيذ مهمته. وأعلنت الجمعية تضامنها التام مع جميع النشطاء دفاعاً عن الحرية، وخصّت بالذكر جاد غريب وديما صادق وشربل خوري وجينو رعيدي وغيرهم الكثير، وأسفت لهذا الاعتداء المفرط والمتماد على كل من يعبِّر عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّرت الجمعية عن بالغ قلقها حيال المؤشرات التي تؤكد العودة الى النزعة البوليسية الأمنية التي كنا اعتقدنا بانها ولّت إلى غير رجعة مع سقوط النظام الأمني اللبناني-السوري المشترك.

وشدّدت على ضرورة احترام حرية الرأي والحريات على أنواعها، ورأت بأنه على السلطة ان تعي جيداً بان المزيد من قمع الحريات سيزيد لبنان عزلاً، وبان هذا الأسلوب المرفوض دولياً سيرتد سلباً على الواقع السلبي أساساً في لبنان