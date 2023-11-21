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"إعلاميون ضد العنف": على المجتمع الدولي وضع حدّ للإجرام المتمادي

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2023 10:17 مساءً
إعلاميون ضد العنف

إعلاميون ضد العنف

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نعت جمعية “إعلاميون ضد العنف” في بيان، “مراسلة محطة “الميادين” فرح عمر ومصور المحطة ربيع المعماري، بعد أن استُهدفا عمدًا من قبل الجيش الإسرائيلي في جريمة موصوفة ضد الإنسانية تضاف إلى الجرائم التي ترتكب، إذ وفق أي قانون أو عرف يُستهدف صحافي يقوم بعمله المهني بتغطية الأحداث، فهذا الأمر غير مقبول بأي مقياس من المقاييس، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذا الإجرام المتمادي”.

من جهة أخرى، استنكرت الجمعية “مذكرة البحث والتحري بحق الزميلة ليال الاختيار في محاولة جديدة من الدولة البوليسية لكم الأفواه وإخضاع الأحرار في هذا البلد”، وطالبت بـ “سحب هذه المذكرة فورًا والاعتذار من الاختيار”، وأكدت أن “الشعب اللبناني لن يسكت عن التعديات المستمرة بحق الإعلاميين من خلال بعض القضاء الذي يفرج عن قتلة وآخرهم قاتل الجندي الإيرلندي ويتهم زورًا إعلامية تمارس عملها”.

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