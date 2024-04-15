الأثنين 6 شوال 1445 ﻫ - 15 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"إعلاميون ضد العنف": لردع نهج القتل والدمار من أجل إعادة لبنان

منذ 54 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أسفت جمعية “إعلاميون ضد العنف” في بيان، “لانتقال لبنان من بلد الحريات على أنواعها، إلى الوطن الأسير الذي يُخيّر فيه المواطن بين الخضوع لمنطق الفوضى والفلتان وعدم الاستقرار وسياسة الأمر الواقع، وبين التخوين والتهديد، وقد تكاثرت في الآونة الأخيرة الممارسات البلطجية والبعيدة كل البعد عن ثقافة الدولة والمؤسسات، بدءا من ⁠الإعتداء على ديما صادق، مرورا باستدعاء مكرم رباح و⁠منع عرض مسرحية وجدي معوض، وصولا إلى ⁠إغتيال  باسكال سليمان، هذا فضلا عن حملات الترهيب والتخوين ضد كلّ من يرفض خطف قرار لبنان وجره إلى حرب لأغراض إقليمية بحتة، وشطب خصوصيته الوجودية في حضن ونشر  ثقافة النهضة، الحرية، العيش المشترك، التنوع، الوصل والإنفتاح على العالم، وذلك بهدف فرض نمط شمولي فتنوي عنفي وإلغائي يريد فصل لبنان عن ثقافة الحياة والعالم”.

وأعلنت الجمعية أنه “في حال لم يتم وضع حد سريع لحفلة الجنون والهروب إلى سياسة شفير الهاوية التي يقودها فريق الممانعة، فلبنان سيكون مهددا بالدمار الكامل والشامل على غرار سوريا والعراق وفلسطين، وذلك خدمة لمشروعين إقليميين يتسابقان في العنف والدمار وقتل الأبرياء”.

ودعت “كل دعاة الخير وأصحاب منطق وثقافة السلام والوصل، الى أن يتحدوا في ردع نهج القتل والدمار من أجل إعادة لبنان إلى لبنان قبل فوات الأوان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وهاب: سنمنع الحرب بالقوة فيكفي ما خسرناه
    "القوات" رداً على "الأخبار": محور "الممانعة" لا يزرع سوى الظلمة والسوء والباطل
    الموساد في قلب بيروت.. وزير الداخلية يكشف تفاصيل مقتل الصيرفي محمد سرور!

    الأكثر قراءة

    من داخل إحدى المشافي اللبنانية
    انتشار جرثومة في لبنان: تحذيرات وتوجيهات طبية للمواطنين
    السفارة الأمريكية في بيروت
    تحذير عاجل من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا جاء فيه؟
    باسكال سليمان
    إليكم جديد التحقيقات في مقتل باسكال سليمان