السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إعلاميون ضد العنف: ليقظة جماعية من القضاة الشرفاء لوقف الانزلاق قبل فوات الأوان

15 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2021 1:27 مساءً
إعلاميون ضد العنف

إعلاميون ضد العنف

A A A
طباعة المقال

أسفت جمعية “إعلاميون ضد العنف”، للمسار “الانحداري الكيدي الذي ينتهجه بعض القضاء اللبناني، الذي تحول الى أداة انتقام سياسي ما يفسر رفض السلطة توقيع التشكيلات القضائية”.

ورأت الجمعية في بيان، في ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية، أن العدالة وحرية التعبير والعمل السياسي، قواعد أساسية لاستمرار السلم الأهلي وقيام الدولة الفعلية.

ودانت الاستدعاءات والدعاوى والأحكام العشوائية والظالمة التي تصدر بوتيرة هيستيرية ضد كل من يعترض على سياسة الأمر الواقع، في حين لا يزال الغموض المتعمد يلف كل الجرائم والاغتيالات ما قبل جريمة 4 آب وما بعدها مع اغتيال الزميل لقمان سليم.

ودعت إلى “يقظة جماعية من القضاة الشرفاء لوقف الانزلاق قبل فوات الأوان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    دورية تابعة لقوات اليونيفيل
    تأهب إسرائيلي.. 22 نقطة مرتبطة بحزب الله على طول الخط الأزرق
    الجيش اللبناني
    الجيش: استشهاد عسكري وإصابة آخر باشتباك مسلح مع مهربين
    هيئة الطوارئ المدنية
    هيئة الطوارئ المدنية: على القضاء تحديد مهل لتسريع كل ما يتعلق بالموقوفين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    المحروقات
    استعدوا... أزمة محروقات جديدة في الأيام المقبلة؟