"إعلاميون من أجل الحرية" تستنكر منع مراسل "صوت بيروت إنترناشونال" من دخول بيت الوسط

صدر عن مبادرة ” إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي: إن منع مراسل تلفزيون صوت بيروت من دخول بيت الوسط وإداء مهمته الاعلامية، يثير الاستغراب والاستنكار،باعتباره إجراءً يخالف حق الوسائل الاعلامية في تغطية الأحداث، ويمس حرية الاعلام التي لا يفترض أن يؤثر عليها سلباً، أي ظرف أو اعتبار سياسي.

لقد سبق أن منعت محطات تلفزيونية في القصر الجمهوري ونالت حكماً قضائياً أكد على لا قانونية ذاك الإجراء، واليوم يتكرر الأمر نفسه مع فارق أن “صوت بيروت” تمنع من التغطية في بيت الوسط وهو ليس مقراً رسمياً، ومع ذلك فإننا نحض القيمين على التراجع عن هذه الخطوة، تأكيداً على رحابة الصدر في التعامل مع الحريات الاعلامية، ونؤكد على التضامن مع صوت بيروت وحقها البديهي في ممارسة نشاطها الاعلامي أسوة بكل وسائل الاعلام اللبنانية.

١- إن منع مراسل تلفزيون @SawtBeirut من دخول بيت الوسط وإداء مهمته الاعلامية، يثير الاستغراب والاستنكار،باعتباره إجراءً يخالف حق الوسائل الاعلامية في تغطية الأحداث، ويمس حرية الاعلام التي لا يفترض أن يؤثر عليها سلباً، أي ظرف أو اعتبار سياسي.

لقد سبق أن منعت محطات تلفزيونية في — إعلاميون من أجل الحرية (@Forfreedomjour1) April 8, 2021

٣- ونؤكد على التضامن مع #صوت_بيروت_انترناشيونال وحقها البديهي في ممارسة نشاطها الاعلامي أسوة بكل وسائل الاعلام اللبنانية — إعلاميون من أجل الحرية (@Forfreedomjour1) April 8, 2021