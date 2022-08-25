الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
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إعلام رئاسة الجمهورية يستغرب رد ميقاتي على تصريح رئيس الرابطة المارونية

منذ 56 دقيقة
قصر بعبدا

قصر بعبدا

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صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:” بالإشارة إلى البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة “نجيب ميقاتي” حول التصريح الذي ادلى به رئيس الرابطة المارونية السفير “خليل كرم” قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، فإننا مع” استغرابنا” لما ورد في تعليق رئيس الحكومة، نسأله عن أي كلام ورد في التصريح يستوجب “استغرابه”، علنًا نشترك معه في رفضه.

أمّا القول باستخدام منبر الرئاسة “المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية”، فهو قول “مستغرب” أيضا لانّ رئاسة الجمهورية ما كانت يوما لطرف لبناني دون الآخر بل دافعت عن حقوق جميع اللبنانيين من دون استثناء، في وقت كانت ردود الفعل الطائفية والمذهبية تصدر من مواقع رسمية أخرى.

ولعلّ مواقف رئيس الجمهورية العماد “ميشال عون” في مسألة تشكيل الحكومة تعكس هذا التوجه الداعي دائما إلى تحقيق الشراكة الوطنية والمحافظة على الميثاقية”.

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