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إعلان لـ "الداخلية" بشأن اقتراع الموظفين غداً

11 - مايو - 2022
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أعلنت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية، أن “اقتراع الموظفين المكلفين كرؤساء أقلام وكتبة والذي سيجري غدا الخميس في 12/5/2022 سيكون وفقا لقيدهم في سجل النفوس في مركز القضاء”.

ولبنان على موعد مع المرحلة الثالثة والأخيرة، للإنتخابات النيابية، في الخامس عشر من أيار الحالي.

وشملت المرحلتان الأوليان من الانتخابات النيابية اللبنانية، كل المغتربين اللبنانيين في 58 دولة بالعالم، ووصلت نسبة الاقتراع فيهما وفقا للخارجية اللبنانية، إلى حدود 60 بالمئة.

وأفاد مدير المغتربين في وزارة الخارجية اللبنانية هادي هاشم، بأن مابين 128 ألف ناخب و130 ألفا، من المقيمين بالخارج، صوتوا في تلك الانتخابات، فيما وصلت نسبة مشاركة الخارج، في انتخابات 2018 إلى 50.76 بالمئة.

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