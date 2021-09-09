الخميس 2 صفر 1443 ﻫ - 9 سبتمبر 2021 |
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إعلان هام من بنك بيروت إلى عملائه

منذ 36 دقيقة
بنك بيروت

بنك بيروت

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دعا بنك بيروت عملاءه المؤهّلين إلى “زيارة فروعهم والاستفادة من تعميم مصرف لبنان رقم 158 قبل انتهاء المدة لتوقيع المستندات المطلوبة تسهيلاً لإجراء السحوبات بالدولار الأميركي، وذلك بعد مرور شهرين على صدور تعميم مصرف لبنان رقم 158 المتعلق بالسحب التدريجي للودائع بالدولار الأميركي، وقبل انتهاء المهلة المحددة من قبل البنك المركزي بتاريخ 30 أيلول 2021 لطلب فتح “الحساب الخاص المتفرّع”، كما جاء في بيان صادر عن المصرفي”.

أضاف: وكان المصرف باشر منذ أوائل شهر تموز الماضي بتطبيق تعميم مصرف لبنان المذكور، بعدما تم الاتصال بكافة عملاء المصرف المؤهّلين وتحديد مواعيد لهم لتوقيع المستندات واستكمال الإجراءات اللازمة.

كذلك أعلن “عن إمكانية إجراء السحوبات في فروعه كافة وعبر شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف”.

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