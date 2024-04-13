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إغلاق الأجواء الجوية في لبنان أمام جميع الطائرات!

منذ ساعة واحدة
طائرات تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي

طائرات تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل البيان التالي:

“نظراً للتطورات الحاصلة في المنطقة ، وحرصاً منا على سلامة وأمن الأجواء اللبنانية ، يهم وزارة الاشغال العامة والنقل بأن تعلن أن الأجواء اللبنانية قد أغلقت أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية ، وذلك بشكل مؤقت واحترازي ، اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد الواقع في 14/4/2024 لغاية الساعة السابعة من صباح هذا اليوم ، وبالتالي فإن الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت قد أغلقت تماماً خلال هذه المدة المشار اليها أعلاه، على أن يتم تحديث ذلك ومراجعته بحسب التطورات”.

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