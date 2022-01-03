إقبال كثيف على فحوص الـPCR.. والبزري يتحدث عن تداعيات الإقفال العام

منذ ساعات الصباح الأولى، تشهد المستشفيات والمختبرات إقبالاً كثيفاً لإجراء فحوص الـ PCRبعد مرور أعياد رأس السنة.

في هذا المجال، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري ان موجة كورونا الجديدة بدأت ملامحها بالظهور قبل موسم الاعياد ومعظم الاصابات التي نشهدها ليست شديدة باستثناء بعض الحالات وعلى الجميع أخذ اللقاح.

ولفت في حديث إذاعي إلى أن المطلوب إحصاء عدد الذين يضطرون للدخول للمستشفى والعناية المركّزة وليس فقط عدد المصابين، أما الاقفال فله حسنات وسيئات فهو يخفف من انتشار الفيروس لكنه موقت وله تداعيات اقتصادية وتربوية واجتماعية.

من جهته، كشف مصدر وزاري عن أنّ قرار الإقفال العام للحدّ من انتشار فيروس كورونا بُحث في اجتماعات بين معنيّين، إلا أنّ التوجّه حتى الآن هو لعدم الإقفال ما دام الوضع الصحي مقبول والمستشفيات قادرة على استيعاب المصابين، وعوارض غالبيّتهم خفيفة، خصوصاً أنّ الوضع الاقتصادي لا يحتمل الإقفال.

ولفت المصدر الى أنّ المشكلة الأساس تكمن في النسبة المنخفضة للملقّحين، على الرغم من الحملات التي تحصل.