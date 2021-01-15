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إقرار القانون الرامي الى الاستحصال على لقاحات كورونا

15 - يناير - 2021
آخر تحديث: 15 - يناير - 2021 3:11 مساءً
مجلس النواب

مجلس النواب

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صدّق المجلس النيابي على القانون المعجل المكرر لتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا .

وعقدت جلسة مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، في قصر الاونيسكو، لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا COVID-19.

ونوه الرئيس نبيه بري بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لانجاز القانون مشددا على وجوب ان يتيح هذا القانون المجال امام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا.

وفي مداخلة له تعليقا على موضوع تشريع الضرورة، قال بري: “كل تشريع هو تشريع ضرورة وهذا المجلس اسمه مجلس تشريعي وشغل وعمل المجلس هو التشريع” .

بدوره، سأل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين ويطلب جوابا من الحكومة في هذه الجلسة وعدم الحصر تشريعا وممارسة بشركة او اكثر.

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