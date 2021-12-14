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إقرار قانوني "تعديل مناهج التعليم العام" و"تنظيم مزاولة مهنة التمريض" معدلين

14 - ديسمبر - 2021
مجلس النواب

مجلس النواب

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أقرت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة النيابية، اقتراحي قانونين بتعديل مناهج التعليم العام وبعض أحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض معدلين وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائبة بهية الحريري، في حضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي. تم خلالها درس ومناقشة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

واقرت اللجنة معدلا: اقتراح القانون الرامي الى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وادخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي المقدم من النائب نقولا صحناوي واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 221 تاريخ 16/7/2021 (تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان) المقدم من النائبين أيوب حميد وغازي زعيتر.

وارجأت اللجنة البحث في مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 8538 تاريخ 18/7/2012 الرامي إلى إنشاء “الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي”، الى جلسة ستعقد في الاسبوع المقبل.

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