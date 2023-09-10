إقفال سرايا صيدا بسبب الأوضاع الأمنية في عين الحلوة

أعلن محافظ الجنوب منصور ضو في بيان، اقفال الإدارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا بسبب المستجدات الأمنية التي طرأت على الأوضاع في مخيم عين الحلوة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والموظفين في آن معا.

ميدانياً، أصيب خمسة عسكريين في الجيش اللبناني، بينهم إصابة وصفت بالخطيرة، عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة، وقد تم نقل العناصر المصابين الى مستشفى الراعي في صيدا للمعالجة، فيما رد الجيش على موقع إطلاق النار.

وكانت الاشتباكات العنيفة قد عادت واشتعلت مجدّداً في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، على الرغم من الاتصالات والمحاولات التي بذلتها القيادة السياسية في “فتح” و ”هيئة العمل الفلسطيني المشترك” وقيادات لبنانية لوقف إطلاق النار، والتي باءت جميعها بالفشل، علماً أنّ السفير الفلسطيني أشرف دبور، استطاع الدخول مساء أمس مع أعضاء في “هيئة العمل الفلسطيني”، لكنّه فشل وواجه صعوبة في إقناع المجموعات المسلحة التابعة لـ”فتح” بالتزام قرار وقف إطلاق النار، كما واجهت القوى الإسلامية إقناع المتشدّدين في عدم إطلاق النار.