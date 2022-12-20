إقفال سوبرماركت بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه في كفرحتى

استكمل مندوبو مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي الاجراءات القانونية، المتعلقة بضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في سوبرماركت في كفرحتى، وبناء لاشارة من النيابة العامة في الجنوب بشخص رئيسها القاضي رهيف رمضان وفي حضور رئيس مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج ومؤازرة امنية من جهاز الامن العام في مدينة صيدا، تم تلف البضاعة المضبوطة واقفال مكان المخالفة بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه.

كما تابعت فرق المصلحة دورياتها في مناطق برج رحال ديرقانون، النهر، وارزي، وتم تنظيم 4 محاضر ضبط في الزرارية بسبب مخالفة اصحاب المولدات واصحاب المحطات للتسعيرة الرسمية.